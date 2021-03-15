فلسطين .. 25 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 25 وفاة و2298 إصابة جديدة بكورونا و1356 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 24 حالة وفاة في الضفة الغربية: "طولكرم 4، نابلس 5، الخليل 5، بيت لحم 4، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 4، أريحا والأغوار 1"، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 195، قلقيلية 92، نابلس 447، الخليل 540، طوباس 53، بيت لحم 167، ضواحي القدس 88، رام الله والبيرة 338، سلفيت 47، جنين 150، أريحا والأغوار 15"، قطاع غزة 166.



وأضافت، ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وتابعت: ان حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "طولكرم 114، قلقيلية 44، نابلس 179، الخليل 161، طوباس 46، بيت لحم 197، ضواحي القدس 118، رام الله والبيرة 231، سلفيت 84، جنين 49، أريحا والأغوار 32"، قطاع غزة 101.



ولفتت الكيلة، إلى وجود 181 مصابا بكورونا في العناية المكثفة، بينهم 53 مريضا تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر: وفا

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