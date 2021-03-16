فلسطين .. 27 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة تسجيل 27 وفاة و2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2547 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأشارت في التقرير الوبائي اليومي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت 86، نابلس 424، طولكرم 183، جنين 183، بيت لحم 174، قلقيلية 67، الخليل 351، ضواحي القدس 67، طوباس 52، رام الله والبيرة 286، أريحا والأغوار 18"، قطاع غزة 298، ومدينة القدس 208.



وتم تسجيل 20 حالة وفاة في الضفة الغربية: "الخليل 6، سلفيت 3، نابلس 3، طولكرم 3، قلقيلية 2، طوباس 1، رام الله والبيرة 1، أريحا والأغوار 1"، و6 وفيات في مدينة القدس، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.



وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت 81، نابلس 361، طولكرم 71، جنين 108، بيت لحم 206، قلقيلية 28، الخليل 563، ضواحي القدس 62، طوباس 46، رام الله والبيرة 427، أريحا والأغوار 38"، قطاع غزة 134، مدينة القدس 422.



ولفتت الكيلة إلى وجود 183 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضا تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : وفا

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