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الأربعاء، 17-03-2021 02:15 م

2193 إصابة

فلسطين .. 29 وفاة جديدة بكورونا

نت
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 29 وفاة، و2193 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2080 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة في الضفة الغربية: "طولكرم 2، نابلس 5، الخليل 6، سلفيت 1، رام الله والبيرة 7، بيت لحم 4"، وتم تسجيل 4 وفيات في قطاع غزة.


وبينت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 106، طولكرم 194، نابلس 359، الخليل 390، سلفيت 70، ضواحي القدس 79، جنين 191، رام الله والبيرة 330، بيت لحم 137، طوباس 40، أريحا والأغوار 20"، قطاع غزة 277.


وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 128، طولكرم 96، نابلس 331، الخليل 429، سلفيت 58، ضواحي القدس 117، جنين 70، رام الله والبيرة 413، بيت لحم 168، طوباس 24، أريحا والأغوار 41"، قطاع غزة 205.


وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت الكيلة إلى وجود 187 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 56 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

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