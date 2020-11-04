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الأربعاء، 04-11-2020 02:02 م

في نابلس وبيت لحم وطولكرم

فلسطين .. 3 وفيات جديدة بكورونا

من
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 87.87%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.28%، ونسبة الوفيات 0.85% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزير الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية، (مواطن 90 عاماً من عصيرة الشمالية في نابلس، مواطنة 79 عاماً من الدوحة بمحافظة بيت لحم، مواطنة 92 عاماً من طولكرم).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 350 حالة في الضفة الغربية (الخليل 133، جنين 46، نابلس 101، طولكرم 43، قلقيلية 7، سلفيت 14، طوباس 6) ، إضافة إلى 130 حالة تعافٍ في قطاع غزة، و46 حالة في مدينة القدس.

وأضافت، أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (54)، محافظة نابلس (132)، محافظة بيت لحم (50)، محافظة قلقيلية (7)، محافظة رام الله والبيرة (41)، جنين (42)، أريحا والأغوار (9)، سلفيت (5)، طولكرم (36)، طوباس (5)، قطاع غزة (281)، ضواحي القدس (20)، مدينة القدس (52)

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 36 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : دنيا الوطن 

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