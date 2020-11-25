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الأربعاء، 25-11-2020 01:54 م

1720 إصابة جديدة

فلسطين .. 3 وفيات جديدة بكورونا

ع
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة ، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 81.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزير الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية (نابلس، بيت لحم، قلقيلية).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 287 حالة في الضفة الغربية (الخليل 39، جنين 36، نابلس 60، طولكرم 29،  أريحا 15، رام الله والبيرة 108)، قطاع غزة 203.

وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 1720 إصابة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (177)، محافظة نابلس (216)، محافظة بيت لحم (147)، محافظة قلقيلية (100)، محافظة رام الله والبيرة (131)، جنين (107)، أريحا والأغوار (12)، سلفيت (43)، طولكرم (95)، طوباس (35)، قطاع غزة (613)، ضواحي القدس (44).

ولفتت الكيلة ، إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : دنيا الوطن 

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