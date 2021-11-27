فلسطين: 3 وفيات و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 3 وفيات، و125 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و149 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأكدت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة، بينما لم تسجل وفيات جديدة في محافظات الضفة.



وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل 14، طولكرم 8، جنين 10، بيت لحم 24، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 10، نابلس 1، قطاع غزة 56، لافتة إلى أنه تم إجراء 1976 فحصا.



وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل 45، طولكرم 6، جنين 11، بيت لحم 16، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 25، نابلس 3، طوباس 8، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 30.



ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 35 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 72 مصابا، بينهم 11 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وعن عدد جرعات التطعيم التي أعطيت للمواطنين، ذكرت أن عددها الكلي في فلسطين بلغ 2,845,609 جرعة، من بينها 2,055,945 في الضفة، و789,664 في قطاع غزة.



المصدر: وفا

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