الإثنين 29-11-2021
الوكيل الاخباري

فلسطين: 3 وفيات و386 إصابة جديدة بـكورونا

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الإثنين، 29-11-2021 03:57 م

فلسطين: 3 وفيات و386 إصابة جديدة بـكورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 3 حالات وفاة، و386 إصابة جديدة بـ"كورونا"، و219 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية في رام الله، والخليل، ونابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 9، الخليل 104، بيت لحم 33، جنين 28، رام الله والبيرة 43، أريحا والأغوار 8، نابلس 16، طولكرم 4، ضواحي القدس 2، قلقيلية 1، قطاع غزة 138".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 4، الخليل 4، بيت لحم 14، جنين 2، رام الله والبيرة 27، أريحا والأغوار 2، نابلس 14، طولكرم 4، ضواحي القدس 2، قلقيلية 2، قطاع غزة 144".

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المصدر: وفا

 




 

 


 

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