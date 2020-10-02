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الجمعة، 02-10-2020 05:41 م

435 حالة تعاف

فلسطين .. 3 وفيات و545 إصابة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 3 وفيات و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا و435 حالة تعاف خلال الساعات 24 الماضية.

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وقالت الوزارة في التقرير اليومي الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.


والحصيلة الجديدة، ترفع أعداد الإصابات المسجلة في الأراضي الفلسطينية إلى 51607، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 379، وعدد المتعافين إلى 42544. 

 

المصدر : بترا 

 

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