فلسطين .. 3 وفيات و545 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 3 وفيات و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا و435 حالة تعاف خلال الساعات 24 الماضية.

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وقالت الوزارة في التقرير اليومي الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.



والحصيلة الجديدة، ترفع أعداد الإصابات المسجلة في الأراضي الفلسطينية إلى 51607، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 379، وعدد المتعافين إلى 42544.

المصدر : بترا

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