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الإثنين، 22-03-2021 02:58 م

2338 إصابة

فلسطين .. 31 وفاة جديدة بكورونا

ععع
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 31 وفاة و2338 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1534 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وبينت الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلسطين، تسجيل 25 حالة وفاة في الضفة الغربية: "قلقيلية 2، طولكرم 6، الخليل 2، نابلس 9، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 1، طوباس 1"، وتم تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة. 


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 288، ضواحي القدس 93، قلقيلية 97، طولكرم 175، الخليل 491، نابلس 331، بيت لحم 130، سلفيت 49، رام الله والبيرة 277، طوباس 32، أريحا والأغوار 17"، قطاع غزة 358.
وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 100، ضواحي القدس 32، قلقيلية 99، طولكرم 186، الخليل 207، نابلس 177، بيت لحم 139، سلفيت 84، رام الله والبيرة 302، طوباس 25، أريحا والأغوار 27"، قطاع غزة 156.


وقالت: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 198 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

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