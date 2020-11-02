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الإثنين، 02-11-2020 01:35 م

نسبة التعافي وصلت إلى 88%

فلسطين .. 4 وفيات جديدة بكورونا

وف
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة،الدكتورة مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأشارت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين إلى أن الوفيات الأربعة تعود إلى مواطنة (74 عاماً) من كفر مالك  بمحافظة رام الله، مواطنة (70 عاماً) من مدينة رام الله، ومواطنة (92 عاماً) من سلفيت، مواطن (77 عاما) من مخيم العروب بمحافظة الخليل.

وفيما يتعلق بحالات التعافي، أوضحت وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 88%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1 %، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وقالت: "سجلت 438 حالة تعافٍ (الخليل 54، نابلس 31، جنين 15، طولكرم 66، قلقيلية 11، طوباس 8، سلفيت 7 ، ضواحي القدس 98، مدينة القدس 42، 106 حالة تعافٍ في قطاع غزة)".

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ولفتت الكيلة إلى وجود 37 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وفيما يتعلق بالاصابات الجديدة، أكدت الكيلة أنها توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (67)، محافظة نابلس (158)، محافظة بيت لحم (28)، محافظة قلقيلية (15)، محافظة رام الله والبيرة (63)، جنين (52)، أريحا والأغوار (16)، سلفيت (8)، طولكرم (23)، طوباس (4)، ضواحي القدس (9)، مدينة القدس (34) خلال يومين، قطاع غزة (272).

 

المصدر : دنيا الوطن

 

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