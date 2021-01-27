الأربعاء 27-01-2021
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الأربعاء، 27-01-2021 02:55 م

655 إصابة جديدة

فلسطين .. 5 حالات وفاة بكورونا بالضفة وغزة

حالات
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت، وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية في كلٍ من: أريحا 1، رام الله والبيرة 1، نابلس 1"، قطاع غزة حالتا وفاة. 

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 655 إصابة، سجلت على النحو التالي: سلفيت (24)، نابلس (67)، ضواحي القدس (16)، طوباس (5)، بيت لحم (16)، رام الله والبيرة (65)، طولكرم (17)، قلقيلية (4)، الخليل (37)، جنين (22)، أريحا (3)، وقطاع غزة (327). 

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: سلفيت (15)، نابلس (40)، ضواحي القدس (39)، طوباس (20)، بيت لحم (27)، رام الله والبيرة (36)، طولكرم (36)، قلقيلية (19)، الخليل (39)، جنين (19)، أريحا (0)، وفي قطاع غزة (365). 

ولفتت وزير الصحة، إلى وجود  61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : دنيا الوطن 

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