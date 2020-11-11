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الأربعاء، 11-11-2020 01:17 م

643 إصابة

فلسطين .. 5 وفيات جديدة بكورونا

فلي
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.


وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجل 4 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطن 65 عاماً من أريحا، مواطن 70 عاما ً من السواحرة، مواطنة 90 عاماً ومواطن من رام الله)، إضافة إلى حالة وفاة في قطاع غزة (مواطن 72 عاماً من غزة).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 541 حالة في الضفة الغربية (الخليل 65، جنين 59، نابلس 139، طولكرم 26، سلفيت 16، قلقيلية 1، بيت لحم 235)، قطاع غزة 260.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (48)، محافظة نابلس (132)، محافظة بيت لحم (24)، محافظة قلقيلية (14)، محافظة رام الله والبيرة (38)، جنين (32)، أريحا والأغوار (8)، سلفيت (20)، طولكرم (17)، طوباس (6)، قطاع غزة (300)، ضواحي القدس (4).

ولفتت وزير الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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المصدر : دنيا الوطن 

 

 

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