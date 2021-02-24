فلسطين .. 5 وفيات جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 وفيات و1391 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1038 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة سجلت في محافظات: الخليل (1)، سلفيت (1)، طولكرم (1)، نابلس (1)، قطاع غزة (1).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية (68)، بيت لحم (189)، طولكرم (86)، ضواحي القدس (92)، سلفيت (62)، نابلس (147)، الخليل (262)، طوباس (21)، رام الله والبيرة (314)، جنين (50)، أريحا(16)، قطاع غزة (84)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 8271 فحصا.



وأوضحت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية (12)، بيت لحم (83)، طولكرم (26)، ضواحي القدس (124)، سلفيت (76)، نابلس (62)، الخليل (140)، طوباس (5)، رام الله والبيرة (236)، جنين (55)، أريحا والأغوار (17)، قطاع غزة (202).



وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت الكيلة إلى وجود 93 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : وفا

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