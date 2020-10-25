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الأحد، 25-10-2020 02:51 م

نسبة الإصابات النشطة 11.1%

فلسطين: 5 وفيات و453 إصابة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وتابعت في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل خمس وفيات في الضفة الغربية (مواطن 65 عاماً من يعبد، ومواطنة 42 عاماً من جنين، مواطن 64 عاماً من طولكرم، مواطنة 68 عاماً من الخليل، مواطن 77 عاماً من بني نعيم).


وأضافت، أن الإصابات في المحافظات الشمالية، 342 إصابة، والمحافظات الجنوبية، 111، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 247 حالات في الضفة الغربية (48 الخليل، 15 جنين، 9 سلفيت، 23 طولكرم، 125 رام الله والبيرة، 27 طوباس)، إضافة إلى 113 في قطاع غزة

وأضافت أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (48)، محافظة نابلس (104)، محافظة بيت لحم (38)، محافظة قلقيلية (23)، محافظة رام الله والبيرة (39)، جنين (19)، أريحا والأغوار (7)، سلفيت (20)، طولكرم (29)، طوباس (5)، قطاع غزة (111)، ضواحي القدس (10).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم ثمانية مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : دنيا الوطن 

 

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