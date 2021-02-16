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الثلاثاء، 16-02-2021 04:04 م

1043 إصابة

فلسطين .. 6 وفيات جديدة بكورونا

كم
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 وفيات و1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا و777 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وتم تسجيل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية (الخليل 2، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، قلقيلية 1)، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (106)، طولكرم (59)، قلقيلية (51)، بيت لحم (128)، الخليل (95)، جنين (52)، طوباس (21)، ضواحي القدس (117)، رام الله والبيرة (206)، أريحا  (18)، نابلس (65)"، قطاع غزة (125).
وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (44)، طولكرم (20)، قلقيلية (5)، بيت لحم (80)، الخليل (64)، جنين (27)، طوباس (6)، ضواحي القدس (0)، رام الله والبيرة (181)، أريحا (3)، نابلس (22)"، قطاع غزة (325).


ولفتت الكيلة إلى وجود 67 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

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