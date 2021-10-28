فلسطين: 6 وفيات و355 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 6 وفيات، و355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و721 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (5)، جنين (1).



وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 5، الخليل 42، قلقيلية 4، جنين 18، بيت لحم 18، أريحا والأغوار 6، رام الله والبيرة 23، طولكرم 3، طوباس 1، نابلس 6، سلفيت 0، قطاع غزة 229، مشيرة إلى أنه تم إجراء 4155 فحصا.



وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 6، الخليل 32، قلقيلية 3، جنين 31، بيت لحم 18، أريحا والأغوار 8، رام الله والبيرة 17، طولكرم 3، طوباس 2، نابلس 32، سلفيت 1، قطاع غزة 568.



وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.





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المصدر: وفا