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الأربعاء، 27-10-2021 04:30 م

فلسطين: 6 وفيات و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 6 وفيات، و370 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و987 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزيرة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 6، طوباس 6، أريحا والأغوار 11، جنين 24، الخليل 38، بيت لحم 10، رام الله والبيرة 25، نابلس 8، طولكرم 2، قلقيلية 0، سلفيت 0، قطاع غزة 240".

وسجلت 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.5% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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المصدر: وفا

 

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