الأحد 15-11-2020
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الأحد، 15-11-2020 02:32 م

39 مريضاً في غرف العناية المكثفة

فلسطين .. 7 وفيات جديدة بكورونا في الضفة الغربية وغزة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 87.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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وأوضحت، أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (54)، محافظة نابلس (144)، محافظة بيت لحم (26)، محافظة قلقيلية (27)، محافظة رام الله والبيرة (78)، جنين (45)، أريحا والأغوار (18)، سلفيت (8)، طولكرم (37)، طوباس (8)، قطاع غزة (406)، ضواحي القدس (13)، مدينة القدس (112).


وأضافت الوزير الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الأحد، أنه تم تسجل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطنة 72 عاماً من كفر راعي بمحافظة جنين، مواطن 64 عاماً من بيت دجن بمحافظة نابلس، مواطن 80 عاماً من مدينة رام الله، مواطنة 46 عاماً من ارتاح بمحافظة طولكرم، مواطن 83 عاما من بيت أمر)، إضافة إلى وفاة مواطنين 69 عاما و78 عاماً من قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 129 حالة في الضفة الغربية (الخليل 49، جنين 39، نابلس 35، طولكرم 22، قلقيلية 18، سلفيت 9، طوباس 12، ضواحي القدس 78)، قطاع غزة 293، مدينة القدس 30.

ولفتت الكيلة ، إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : دنيا الوطن

 

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