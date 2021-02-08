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الإثنين، 08-02-2021 02:28 م

612 إصابة

فلسطين ..7 وفيات جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري- أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، الاثنين، عن تسجيل 7 وفيات، و612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و440 حالة شفاء خلال 24 ساعة ماضية.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في الأراضي الفلسطينية، أن حالات الوفاة سجلت في المحافظات حسب الآتي: الخليل (1)، بيت لحم (1)، رام الله والبيرة (1)، ضواحي القدس (1)، قلقيلية (1)، نابلس (2).
وقالت، إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو الآتي: سلفيت (48)، الخليل (84)، ضواحي القدس (46)، قلقيلية (10)، نابلس (72)، طولكرم (32)، طوباس (10)، بيت لحم (53)، جنين (32)، رام الله والبيرة (160)، أريحا (9)، قطاع غزة (53)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 4533 فحصا.


وأضافت الكيلة أن حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب الآتي: سلفيت (22)، الخليل (10)، ضواحي القدس (47)، قلقيلية (3)، نابلس (62)، طولكرم (11)، طوباس (9)، رام الله والبيرة (50)، أريحا (2)، قطاع غزة (216).


وذكرت أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة ، إلى وجود 56 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 16 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

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