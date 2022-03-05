فلسطين: 7 وفيات و357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم السبت، تسجيل 7 وفيات، و357 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1700 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وقالت الوزارة في تقريرها اليومي للحالة الوبائية، إن 3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و1 في مدينة القدس، و1 في جنين، و1 في طولكرم، و1 في قلقيلية.



وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: سلفيت 2، طولكرم 7، بيت لحم 6، نابلس 10، رام الله والبيرة 11، قلقيلية 2، الخليل 2، جنين 1، أريحا 1، ضواحي القدس 0، طوباس 0، قطاع غزة 35، مدينة القدس 280، بعد إجراء 805 فحوصات.



وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: سلفيت 6، طولكرم 16، بيت لحم 14، نابلس 32، رام الله والبيرة 65، قلقيلية 13، الخليل 14، جنين 26، أريحا 4، ضواحي القدس 6، طوباس 4، قطاع غزة 1000، مدينة القدس 500.



وذكرت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.6%، والإصابات النشطة 1.6% والوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.



ولفتت الصحة إلى وجود 56 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 106 مصابين، بينهم 26 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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