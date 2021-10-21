فلسطين: 7 وفيات و530 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 7 وفيات، و530 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و933 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن 5 وفيات سجلت في قطاع غزة، وحالة في الخليل، وحالة في رام الله والبيرة.



وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 19، طوباس 15، جنين 37، أريحا والأغوار 10، قلقيلية 6، الخليل 37، طولكرم 7، بيت لحم 7، رام الله والبيرة 23، نابلس 13، سلفيت 1، قطاع غزة 355، مشيرة إلى أنه تم إجراء 6801 فحص.



وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 9، طوباس 7، جنين 23، أريحا والأغوار 18، قلقيلية 13، الخليل 25، طولكرم 14، بيت لحم 38، رام الله والبيرة 44، نابلس 39، سلفيت 3، قطاع غزة 700.



وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 96.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



المصدر: وفا

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