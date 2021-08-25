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الأربعاء، 25-08-2021 08:11 ص

فلسطين .. 729 ألف شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري - أفادت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة بأن 729 ألف فلسطيني تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، منهم 442 ألف مواطن تلقوا الجرعتين من اللقاحات، منذ بدء حملة التطعيم الوطنية.

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وأضافت الكيلة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تطعيم 18,344 فلسطينيا أمس الإثنين في مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف محافظات فلسطين.


وأوضحت أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات في الضفة الغربية بلغ 590,230 شخصا بنسبة 35% من الفئة المستهدفة، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الثانية 370,610 أشخاص بنسبة 22% من الفئة المستهدفة، أما في قطاع غزة فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 138,196 شخصا بنسبة 10.9% من الفئة المستهدفة، وعدد متلقي الجرعة الثانية 70,833 شخصا بنسبة 5.6% من الفئة المستهدفة.
وتابعت أن النسبة الإجمالية لعدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاحات في فلسطين بلغت 24.7% من الفئة المستهدفة، في حين بلغت نسبة متلقي الجرعة الثانية 15% من الفئة المستهدفة.


وأشارت الكيلة إلى أن العدد الكلي للجرعات التي تم إعطاؤها للأشخاص تبلغ 1,169,869 جرعة منذ بدء حملة التطعيم.

 

المصدر : وفا 

 

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