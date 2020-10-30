فلسطين .. 8 وفيات جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- سجلت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، 8 وفيات و 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة بتقريرها اليومي الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية بشأن تطورات الحالة الوبائية، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة إرتفعت إلى 553 وفاة و 64741 إصابة.
كما أشارت إلى أنها سجلت 448 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 57234 شخصًا.
المصدر : بترا
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