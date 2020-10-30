الجمعة 30-10-2020
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الجمعة، 30-10-2020 04:54 م

504 إصابات جديدة

فلسطين .. 8 وفيات جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري- سجلت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، 8 وفيات و 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت الوزارة بتقريرها اليومي الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية بشأن تطورات الحالة الوبائية، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة إرتفعت إلى 553 وفاة و 64741 إصابة.

كما أشارت إلى أنها سجلت 448 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 57234 شخصًا.

 

المصدر : بترا

 

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