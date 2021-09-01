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الأربعاء، 01-09-2021 04:45 م

فلسطين: 8 وفيات و2675 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 وفيات، و2675 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و837 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قلقيلية (1)، طولكرم (1)، قطاع غزة (6).

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية (126)، طولكرم (294)، سلفيت (101)، نابلس (374)، طوباس (22)، جنين (134)، رام الله والبيرة (152)، أريحا والأغوار (4)، ضواحي القدس (5)، الخليل (40)، بيت لحم (10)، قطاع غزة (1413)، لافتة إلى إجراء 12217 فحصا.

وأضافت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية (24)، طولكرم (65)، سلفيت (14)، نابلس (193)، طوباس (34)، جنين (49)، رام الله والبيرة (33)، أريحا والأغوار (5)، ضواحي القدس (2)، الخليل (40)، بيت لحم (3)، قطاع غزة (375).

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 93.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

المصدر: وفا

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