الجمعة 27-11-2020
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الجمعة، 27-11-2020 05:55 م

719 حالة تعافٍ

فلسطين .. 9 وفيات جديدة بكورونا

فليط
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، عن تسجيل 9 وفيات و 1936 إصابة جديدة بفيروس كورونا و719 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة الماضية.

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وذكرت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الجمعة، ان عدد الوفيات المسجلة في الأراضي الفلسطينية ارتفع إلى 776، فيما بلغ عدد الإصابات 93400، وحالات الشفاء 74189.


وأشارت الى أن الوفيات والإصابات والتعافي توزعت على محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة وضواحي القدس.

 

المصدر : بترا 

 

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