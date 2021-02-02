فلسطين .. 9 وفيات جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 9 وفيات و513 إصابة جديدة بكورونا و502 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزير الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية، موزعة على النحو التالي: "أريحا 1، الخليل 2، بيت لحم 1، جنين 1، رام الله والبيرة 1، ضواحي القدس 1، نابلس 1"، وفي قطاع غزة تم تسجيل حالة وفاة واحدة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس (31)، طولكرم (26)، بيت لحم (48)، سلفيت (22)، أريحا والأغوار (10)، نابلس (57)، الخليل (29)، رام الله والبيرة (110)، طوباس (13)، قلقيلية (5)، جنين (19)"، قطاع غزة (143).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس (0)، طولكرم (20)، بيت لحم (17)، سلفيت (4)، أريحا (5)، نابلس (41)، الخليل (35)، رام الله والبيرة (68)، طوباس (11)، قلقيلية (6)، جنين (15)"، قطاع غزة (280).



وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت الكيلة إلى وجود 54 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 16 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : وفا

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