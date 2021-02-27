السبت 27-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة تكشف عن اجراءات قادمة للتعامل مع ازمة كورونا

الأردنيون ينقسمون حول الحظر الشامل الجمعة

وزير التربية ينعى الطالبة جودي القيسي

الجيش يحبط تهريب مخدرات من سوريا

لجنة الأوبئة تكشف عن تطور هام بعد 4 أسابيع بالاردن

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو كركي وعبيدات وخرفان

سامح الناصر لـ الوكيل : عودة الخدمات الالكترونية اعتبارا من صباح الغد - فيديو

التربية توضح لـ الوكيل عقوبة طالب التوجيهي اذا لم يرتدِ كمامة

بدء العمل بتعميم رئيس الوزراء غدا

إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا في فلسطين

السبت، 27-02-2021 02:10 م

1623 إصابة

فلسطين .. 9 وفيات جديدة بكورونا

اسعاف-فلسطيني-1
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 9 وفيات، و1623 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1209 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية: "بيت لحم 1، رام الله والبيرة 1، نابلس 2، طولكرم 1"، و3 وفيات في مدينة القدس، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي في الضفة: "طولكرم 82، بيت لحم 127، الخليل 143، ضواحي القدس 56، أريحا والأغوار 19، جنين 57، سلفيت 64، رام الله والبيرة 216، قلقيلية 29، نابلس 100، طوباس 17"، قطاع غزة 151، مدينة القدس 562.


وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي في مدينة الضفة:" طولكرم 56، بيت لحم 174، الخليل 103، ضواحي القدس 134، أريحا والأغوار11، جنين 42، سلفيت 72، رام الله والبيرة 157، قلقيلية 0، نابلس 24، طوباس 3"، قطاع غزة 128، مدينة القدس 295.

 

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.


وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت الكيلة أن هناك 110 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم 33 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

سلالة كورونا جديدة تضرب الصومال

42318817-1BA9-4F98-B73ED1F8CD6FF59E_source

بارقة أمل من الصحة العالمية.. في طريقنا للقضاء على كورونا

347d2ebe-d3ff-4b51-87e0-4abfa279c646

إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا في فلسطين

4166133751593177765

البرازيل..نحو 65 ألف إصابة جديدة بكورونا

60397e074c59b732e072fa9a

توصية أمريكية بمنح تصريح استخدام طارئ للقاح جونسون أند جونسون

173-002458-corona-virus-egypt-wave-crest_700x400

مصر .. 49 وفاة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_a02ce08968740cae7b3e163b335537eb

فلسطين .. 11 وفاة جديدة بكورونا

e1b26231-4023-4b88-88b6-5f4f47956ced

فلسطين .. 5 وفيات جديدة بكورونا

اسعاف-فلسطيني-1

فلسطين تدق ناقوس الخطر بشأن كورونا

6034e7b442360414dd359cc1

السفير السوري لدى موسكو: سوريا تستعد لاستلام لقاح سبوتنيك V

لقاح

فلسطين.. 10 وفيات جديدة بكورونا

كم

فلسطين .. 6 وفيات جديدة بكورونا