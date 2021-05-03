فنزويلا تستلم دفعة خامسة من لقاح 'سبوتنيك v' الروسي

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن تسلم البلاد الدفعة الخامسة من لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك v" الروسي.



وقال مادورو في تصريح صحفي، اليوم الاثنين:"تلقى وزير الصحة دفعة جديدة من لقاح سبوتنيك الروسي.. تستمر اللقاحات في الوصول من جميع أنحاء العالم، ونأمل أن يكون الوضع في شهر مايو قد تحسن أكثر".

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ووفقا لوزير الصحة، كارلوس ألفارادو، تلقت فنزويلا في فبراير اللقاح الروسي، وأثناء استخدام اللقاح في البلاد لم يتم تسجيل أي آثار جانبية، ويحظى العقار بثقة السكان.



ووفقا لأحدث البيانات، تم تسجيل 198865 كإجمالي الإصابات في فنزويلا منذ بداية الوباء، ووفاة 2155 شخصا بسبب الفيروس.



وتمت حتى الآن الموافقة بالفعل على استخدام لقاح "سبوتنيك v" الروسي المضاد لفيروس كورونا في 64 دولة.



يحتل اللقاح الروسي المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من قبل المنظمين الحكوميين. وبلغت فعالية اللقاح 97.6٪ حسب تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم.

المصدر: روسيااليوم