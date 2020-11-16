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الإثنين، 16-11-2020 11:42 ص

فنزويلا تعلن عن شراء 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت فنزويلا، يوم أمس الأحد، عن عقد اتفاق شراء 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" ضد فيروس كورونا المستجد.

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ونقل موقع "infobae" اللاتيني تصريحات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال احتفال رسمي في العاصمة كراكاس قال فيه: "ضَمنا أن تقوم فنزويلا بصنع اللقاح الروسي في مختبراتها".


وأضاف مادورو قائلا إن "الهدف الرئيسي للوفد الوزاري الذي توجّه إلى روسيا بقيادة نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، كان التوصّل إلى اتّفاقات بشأن اللقاح".


وكانت روسيا قبل ذلك قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك – V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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