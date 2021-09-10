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الجمعة، 10-09-2021 12:36 م

فيتامينات تظهر نتائج واعدة في إمكانية علاج كورونا

فيتامن


الوكيل الإخباري - تشير بيانات جديدة واعدة من دراسة حديثة إلى أن الأشكال النشطة لفيتامين (د) يمكن أن تمنع تكرار وتطور "كوفيد-19".

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وتشير نتائج الدراسة أيضا إلى أن اللوميستيرول، وهو جزء من عائلة فيتامين (د) من مركبات الستيرويد، والذي ينتج عن تفاعل كيميائي في الجسم باستخدام الضوء، يعمل على منع "كوفيد-19".


وكان فيتامين (د) ومستقلبات اللوميستيرول قادرين على منع إنزيمين محددين (RdRP وMrpo) مطلوبين لدورة حياة SARS-CoV-2، وفقا لفريق الباحثين من جامعة ألاباما في برمنغهام، ومركز البحث متعدد التخصصات في العلوم الأساسية في نيودلهي بالهند، وجامعة غرب أستراليا.


واقترح الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في سبتمبر 2020 أن فيتامين (د) يمكن أن يساعد في محاربة "كوفيد-19".


وتمكن العلماء في هذه الدراسة الجديدة من إثبات أن مشتقات فيتامين (د) واللوميستيرول الجديدة وذات الصلة من الناحية الفسيولوجية "تعمل على أهداف متعددة، ما يشير إلى أنها قد تكون فعالة ضد السلالات الأصلية و المتحورة من SARS-CoV-2".


وتشمل الفوائد الأخرى لفيتامين (د) التي ذكرها الباحثون تكلفته المنخفضة وسهولة الوصول إليه.


وبمجرد استهلاك فيتامين (د)، يتم استقلابه إلى أشكال نشطة مختلفة بواسطة إنزيمات تسمى أوكسيديز السيتوكروم أو إنزيمات CYP.


ويقول الباحثون في هذه الدراسة إن النتائج التي توصلوا إليها تساعد في شرح الآلية المحتملة لسبب أن انخفاض مستويات فيتامين (د) يبدو أنه يعزز عدوى "كوفيد-19" والنتائج السيئة لدى بعض الأفراد.


ويرتبط هذا بدراسات أخرى تظهر وجود علاقة بين نقص فيتامين (د) ونتائج المرض السيئة. وتم التخطيط لمزيد من الدراسات والتجارب السريرية لاختبار فعالية فيتامين (د) ولوميستيرول كعلاج مضاد لـ"كوفيد-19" في الحيوانات والبشر.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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