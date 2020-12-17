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الخميس، 17-12-2020 11:29 ص

فيتنام تبدأ تجارب بشرية على لقاح ضد فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - بدأت فيتنام، اليوم الخميس، تجارب لقاح ضد فيروس كورونا المستجد الخاص بها على المتطوعين.

 ذكرت وكالة "في أن إي " الفيتنامية الحكومية أن تطعيم المتطوعين يتم في الجامعة الطبية العسكرية في هانوي.

وقالت الوكالة أنه يجري اختبار لقاح "نانوكوفاكس" المطور من قبل شركة الأدوية الفيتنامية "نانوغين" على المتطوعين.

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وفي عام 2020، عكفت ثلاث شركات لتصنيع لقاحات فيتنامية على تطوير عقاقيرها بشكل مكثف. وأكملوا مؤخرًا دورة من التجارب على الحيوانات.


وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة الفيتنامية أنه بالتزامن مع العمل حول اللقاح الخاص بهم تواصل فيتنام التعاون مع الشركات المصنعة الأخرى من أجل شراء منتجاتها وبدء تطعيم السكان في الوقت المناسب.

 

وتحقيقاً لهذه الغاية، تتعاون شركة "بوليفاك" التي شاركت في إنتاج لقاحات مختلفة، وبالتوازي مع تطوير مستحضر فيتنامي آخر ضد فيروس كورونا المستجد، مع منتجي اللقاح ضد فيروس كورونا في روسيا والصين.


ومنذ انتشار العدوى في فيتنام، تم تسجيل 1405 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، و1252 تماثلوا للشفاء، و35 حالة وفاة.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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