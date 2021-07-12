فيتنام تتفاوض مع روسيا لشراء 40 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V

الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر إعلام روسية، أن فيتنام ستتفاوض مع روسيا بشأن شراء 40 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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وبحسب المصادر، أعلن رئيس وزراء فيتنام، فام مين تشين، أن بلاده ستجري مفاوضات مع الجانب الروسي، بشأن شراء 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي.

ووفقا لاقتراح وزارة الصحة الفيتنامية، الذي وافق عليه رئيس الحكومة الفيتنامية، ستتفاوض شركة "T&T" الفيتنامية مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) بشأن تسليم اللقاح الروسي، وسيتم إجراء الشراء على حساب الأموال الشخصية للشركة الفيتنامية.



وكان الجانب الفيتنامي، قد توصل سابقا إلى اتفاق مع صندوق "RDIF" لتزويد 20 مليون جرعة من اللقاح، كما تجري فيتنام أيضا مفاوضات مع الجانب الروسي حول إمكانية إنشاء مصنع على أراضيها لإنتاج "سبوتنيك V" بسعة تصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاح سنويا.

المصدر: روسيا اليوم