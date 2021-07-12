الإثنين 12-07-2021
الوكيل الاخباري

وزارة الصحة : قد نكون على أبواب موجة ثالثة

الهواري يُهيب بالجميع الانتباه وأخذ الحيطة والحذر تجنباً للاصابة بكورونا

وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائري

زراعة إربد تنظم ندوة عن العناية بأشجار الزيتون

مشتركة نيابية تبحث مشروع قانون البلديات واللامركزية

الحنيطي يوجه بتأجيل قسط سلف صندوق الادخار والتعاون

وزارة الصحة تحذر الاردنيين بعد زيادة الفحوصات الايجابية

وفاة عضو المجلس الثوري لحركة فتح حنا عيسى

الاحتلال الإسرائيلي يجبر مقدسيين على هدم منزليهما

مدير الأمن العام يلتقي لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب

الإثنين، 12-07-2021 04:02 م

فيتنام تتفاوض مع روسيا لشراء 40 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V

60e7084a4c59b7636c64ada3


الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر إعلام روسية، أن فيتنام ستتفاوض مع روسيا بشأن شراء 40 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

اضافة اعلان


وبحسب المصادر، أعلن رئيس وزراء فيتنام، فام مين تشين، أن بلاده ستجري مفاوضات مع الجانب الروسي، بشأن شراء 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي.

 

ووفقا لاقتراح وزارة الصحة الفيتنامية، الذي وافق عليه رئيس الحكومة الفيتنامية، ستتفاوض شركة "T&T" الفيتنامية مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) بشأن تسليم اللقاح الروسي، وسيتم إجراء الشراء على حساب الأموال الشخصية للشركة الفيتنامية.


وكان الجانب الفيتنامي، قد توصل سابقا إلى اتفاق مع صندوق "RDIF" لتزويد 20 مليون جرعة من اللقاح، كما تجري فيتنام أيضا مفاوضات مع الجانب الروسي حول إمكانية إنشاء مصنع على أراضيها لإنتاج "سبوتنيك V" بسعة تصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاح سنويا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر من الجمع بين لقاحات مختلفة ضد كورونا

لقاح

الكويت: هذه هي الفئات التي يحق لها تغيير الجرعة الثانية من اللقاح

منظمة-الصحة-العالمية

الصحة العالمية: الأوضاع المتعلقة بكورونا في العالم تتدهور

720211282021964346289

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

صحة

الصحة المصرية: نستعد لتصنيع لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا

لقاح

الشعوب العربية الأكثر رفضا وقبولا للقاحات كورونا

أخبار متعلقة
60e970eb4236044215784949

الفلبين تتلقى شحنة جديدة من لقاح سبوتنيك v المضاد لكورونا

202111118131952AQ

تركيا تتسلم الدفعة الأولى من لقاح 'سبوتنيك V' الروسي

60c71a634c59b74c9012c5a2

لبنان يسجل رقما قياسيا للتلقيح ضد كورونا

60c5ea8b423604597e00bdce

ميركل: سيتم توزيع 2,3 مليار جرعة من لقاح كورونا بين الدول النامية

60c5b2224c59b7653d7b7f56

مجموعة 'G7' تلتزم بتوفير مليار جرعة من اللقاحات ضد كورنا

60c5cc234236043a1e1a632d

الصحة المصرية تحسم جدل تطعيم الحوامل والأطفال باللقاح المضاد لكورونا