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السبت، 02-01-2021 11:43 ص

لسيدة أربعينية عائدة من بريطانيا

فيتنام.. تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الصحة في فيتنام اليوم السبت، أن البلاد سجلت أول إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا والتي تنتشر حاليا بوتيرة سريعة في بريطانيا.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم رصد النوع الجديد من الفيروس لدى سيدة أربعينية عائدة إلى فيتنام من بريطانيا وخضعت للحجر الصحي لدى وصولها ثم تأكدت إصابتها بالفيروس في 24 ديسمبر.

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وتمكنت فيتنام، مع اتخاذ إجراءات حجر صحي وتتبع صارمة، من احتواء بؤر تفشي الفيروس سريعا، ما أتاح لنشاطها الاقتصادي بالانتعاش على نحو أسرع من دول كثيرة في آسيا.

 

وسجلت البلاد 1474 إصابة و35 وفاة فقط بسبب الفيروس حتى الآن.

 

وقطعت الدول في جميع أنحاء العالم روابط السفر مع بريطانيا لوقف انتشار الفيروس المتحور الجديد، الذي يقول العلماء إنه أسرع انتقالا بين الناس بما يتراوح بين 40 إلى 70 في المئة مقارنة بالفيروس الأصلي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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