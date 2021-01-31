فيروس جديد يظهر في الصين

الوكيل الاخباري - في الوقت الذي يحاول فيه العالم فك لغز فيروس كورونا، ويصارع من أجل الخلاص من تلك الجائحة، يهاجمه وباء جديد باسم "نيباه" قادمًا من الصين، ليعاد كابوس كورونا من جديد.

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وحذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال تفشي جائحة جديدة بسبب فيروس "نيباه" (NiV)، بعد أن نوه تقرير خاص نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى تفشي فيروس نيباه في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، وأن يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا.



وقالت جاياسري آير المدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية:

"فيروس نيباه مرض معد آخر ناشئ يسبب قلقا كبيرا، جائحة نيباه يمكن أن تندلع في أي لحظة، يمكن أن يكون الوباء العالمي التالي مع عدوى مقاومة للأدوية"، وفق ما ذكر موقع" روسيا اليوم".



ووفقا للتقرير يمكن أن يسبب نيباه مشاكل تنفسية حادة، فضلا عن التهاب وتورم الدماغ، ويتراوح معدل الوفيات به من 40% إلى 75%.

المصدر - مصراوي



