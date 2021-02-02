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الثلاثاء، 02-02-2021 03:13 م

فيروس كورونا المتحور 'يتحور مجددا'.. وهذه خطورته

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الوكيل الاخباري - قال علماء إن فيروس كورونا المتحور الذي ظهر في بريطانيا في شهر ديسمبر الماضي، قد تعرض لطفرة جديدة "مثيرة للقلق".

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وتوصل العلماء إلى أن الطفرة الجديدة التي طرأت على الفيروس، يمكن أن تساعده في مقاومة الجهاز المناعي للإنسان و"مراوغة الأجسام المضادة".

 

وتم العثور على الفيروس المتحور للمرة الثانية في 11 عينة من حوالي 200 ألف عينة تم تتبع تسلسلها الجيني.


وحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن التطور الجديد "مثير للقلق"، لأنه قد يعني أن المصابين سابقا يمكن أن يصابوا مرة أخرى، وكذلك يمكن أن يقلل ذلك من فعالية اللقاحات.


وقال المصدر إن التطور يعني أن الفيروس قد عزز قدراته، ليس فقط على إصابة الخلايا، بل أيضا على التغلب على جهاز المناعة.


وأضافت الشبكة أن الفيروس "يغير شكله حتى لا تتعرف عليه الأجسام المضادة بالطريقة نفسها".


و"سيظل اللقاح يحمي من العدوى الخطيرة والموت، لكن ربما لن يؤدي إلى وقف انتشار المرض"، وفقا لـ"سكاي نيوز".

 

سكاي نيوز

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