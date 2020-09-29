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الثلاثاء، 29-09-2020 05:07 ص

فيروس كورونا يجتاح باخرة يونانية على متنها 1500 سائح

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الوكيل الاخباري - أكدت السلطات اليونانية أن 12 من أفراد طاقم سفينة سياحية، ترفع علم مالطا وتقوم بجولة في جزيرة يونانية وعلى متنها أكثر من 1500 شخص، ثبتت إصابتهم بفايروس كورونا المستجد، وتم عزلهم على متنها.

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وبدأت السفينة «مين شيف » رحلتها في هيراكليون بجزيرة كريت جنوبية اليونان ليلة الأحد، وعلى متنها 922 راكبا و666 من أفراد الطاقم، حسبما ذكرت وزارة الشحن اليونانية امس الإثنين.


وكان من المقرر أن تبحر إلى بيرايوس، الميناء الرئيسي للبلاد بالقرب من العاصمة اليونانية، أثينا، وبعد ذلك إلى جزيرة كورفو في الغرب.


وقالت الوزارة إنها أجرت اختبارات فايروس كورونا على 150 من أفراد الطاقم، ووجدت أن 12 منهم مصابون.

 

المصدر - عكاظ 


 




 

 


 

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