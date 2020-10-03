فيروس كورونا يجتاح روسيا من جديد

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء امس الجمعة، عن تسجيلها في العاصمة موسكو، 32 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع كبير لهذا المؤشر ويعتبر الأعلى منذ 13 يوليو.



وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 32 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الضحايا تم تأكيد إصابتهم بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا.

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وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 5314 شخصا، بعد أن كانت 5282 في الإحصائية السابقة.

المصدر - روسيا اليوم



