فيروس نيباه يدفع ولاية هندية إلى إعلان حالة التأهب القصوى

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة الإقليمية إن السلطات في ولاية كارناتاكا الهندية أعلنت حالة التأهب القصوى في عدة مناطق بعد اكتشاف فيروس نيباه الخطير في ولاية كيرالا المجاورة.



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وأفيد في وقت سابق باكتشاف أعراض فيروس نيباه القاتل لدى 11 شخصا في ولاية كيرالا الهندية، وصفت حالتهم بأنها مستقرة، وأن جميع هؤلاء الأشخاص كانوا على اتصال بطفل يبلغ من العمر 12 عاما توفي بسبب فيروس نيباه. وعقب وفاة الطفل، شرع أطباء الولاية في فحص 251 شخصا كانوا على اتصال به.



وتنص إرشادات وزارة الصحة في ولاية كارناتاكا على ضرورة مراقبة القادمين من ولاية كيرالا بحثا عن أعراض، مثل الحمى والتغيرات العقلية والضعف الشديد والصداع وفشل الجهاز التنفسي والسعال والقيء وآلام العضلات والتشنجات والإسهال.

روسيا اليوم