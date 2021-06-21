في هذا البلد.. عقوبات تنتظر من يرفض لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - فيما تسعى كثير من دول العالم إلى إغراء مواطنيها لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بالإجازات والرحلات الجوية والهدايا الثمينة كما في تايلاند وإندونيسيا وهونغ كونغ، فهناك عقوبات تنتظر الرافضين للتطعيم.

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ففي روسيا، سيتم تعليق عمل الموظفين الذين يرفضون لقاح كوفيد 19 في المناطق التي يكون فيها إلزامياً، وفق ما أعلنه وزير العمل.



وضع وبائي خطير

وأمرت سلطات موسكو وضواحيها الأربعاء، بجعل التلقيح إلزاميا في قطاع الخدمات في مواجهة وضع وبائي "خطير".



وورد في قرار موسكو أن 60% من موظفي قطاع الخدمات التي تقدم للزبائن في موسكو يجب أن يكونوا ملقحين بالكامل قبل 15 آب/ أغسطس.



وتأتي موجة الإصابات الجديدة في وقت يفترض أن تستضيف سان بطرسبورغ، التي تعد أسوأ بؤرة للفيروس بعد موسكو، سبع مباريات في إطار بطولة أمم أوروبا 2020، بما في ذلك مباراة الدور ربع النهائي في الثاني من تموز/يوليو، والتي يتوقع أن تستقطب الآلاف من جماهير كرة القدم الأوروبية.



ورغم توافر اللقاحات مجانا للروس منذ كانون الأول/ديسمبر، تلقى 19,5 مليون شخص فقط من أصل 146 مليونا هو عدد السكان جرعة واحدة على الأقل، حسب موقع غوغوف الذي يجمع الأرقام المرتبطة بكوفيد من المناطق والإعلام.



%60 لا ينوون أخذ اللقاح

وفي موسكو، تلقى 1,5 مليون شخص فقط جرعتين من اللقاح من أصل نحو 12 مليونا من سكان المدينة. وخلص استطلاع مستقل نشر حديثا الى أن 60 بالمئة من الروس لا ينوون تلقي اللقاح.



وبعد يومين متتاليين من تسجيل إصابات قياسية، سجلت موسكو انخفاضا طفيفا الأحد مع 8305 إصابات في 24 ساعة. لكن هذا الرقم لا يزال هذا أعلى بكثير مما كان عليه قبل أسبوعين حين كانت تسجل نحو 3000 اصابة يوميا.



وأكد رئيس البلدية سيرغي سوبيانين أن نحو 90 بالمئة من المرضى مصابون بالمتحوّر الهندي دلتا لفيروس كورونا، وهو يتفشى بسرعة أكبر.



وتعد روسيا، مع 129361 وفاة احصتها الحكومة، الدولة الأكثر تضررا في أوروبا. لكن بموجب تعريف أوسع للوفيات المرتبطة بكوفيد، أحصت وكالة روستات للإحصاء 270 ألف وفاة على الأقل منذ بداية الجائحة.

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