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الخميس، 05-08-2021 09:33 ص

قائمة أكثر الدول تضررا من وباء كورونا

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الوكيل الاخباري- أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 200.1 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.2 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 200.152.057، وإجمالي الوفيات 4.255.443.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ614803 حالات وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 35.331.699.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ559607 حالات فاة، وإجمالي الإصابات 20.026.533.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 425757، وإجمالي إصابات 31.769.132.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ241936 ، وإجمالي إصابات 2.880.409.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 196673، وإجمالي إصابات 2.119.068.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 159032، وإجمالي إصابات 6.274.006.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 130300، وإجمالي إصابات 5.980.887.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128136، وإجمالي إصابات 4.369.964.

وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 121695، وإجمالي إصابات 4.815.063.

تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا، بإجمالي وفيات 112215، وإجمالي إصابات 6.270.961.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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