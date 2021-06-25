الجمعة 25-06-2021
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الجمعة، 25-06-2021 09:57 ص

قائمة الدول الأكثر تضررا من كورونا

كورونا


الوكيل الإخباري - يواصل تفشي وباء كورونا حصد مزيد من الأرواح حول العالم، حيث بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن حوالي 3.9 مليون، فيما تم تسجيل نحو 180 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

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قائمة بعشر دول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا:

 

1- الولايات المتحدة: 603178 حالة وفاة، و33.6 ألف إصابة.


2- البرازيل: 509141 حالة وفاة، و18.2 مليون إصابة.


3- الهند: 391981 حالة وفاة، و10.1 مليون إصابة.


4- المكسيك: 232068 حالة وفاة، و2.5 مليون إصابة.


5- بيرو: 191073 حالة وفاة، ومليونان و36000 إصابة.


6- روسيا: 131463 حالة وفاة، و5 ملايين و388695 إصابة.


7- بريطانيا: 128312 حالة وفاة، و4.7 مليون إصابة.


8- إيطاليا: 127362 حالة وفاة، و4 ملايين و255700 إصابة.


9- فرنسا: 111068 حالة وفاة، و5 ملايين و862 إصابة.


10- كولومبيا: 102636 حالة وفاة، و4.6 مليون إصابة.


روسيا اليوم


 




 

 


 

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