الأحد 21-02-2021
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الأحد، 21-02-2021 03:06 م

قائمة الدول العربية الاكثر تضرراً بجائحة كورونا

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الوكيل الاخباري - حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح نحو 2.5 مليون شخص حول العالم، بينهم عشرات الآلاف في الدول العربية.

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ويتصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر تضررا، من حيث عدد الوفيات، جراء تفشي فيروس كورونا، حيث سجل حتى الآن 13245 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المصابين فيه حتى الآن 664750 شخصا.

 

وسجلت مصر 10298 حالة وفاة، وأكثر من 246 ألف إصابة بالفيروس.

ويحتل المغرب المرتبة الثالثة في العالم العربي حيث سجل أكثر من 8500 حالة وفاة، و481 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء.


وفي تونس تم تسجيل 7755 حالة وفاة، وأكثر من 246 ألف إصابة حتى الآن، تليها السعودية حيث سجلت 6457 حالة وفاة، و374691 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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