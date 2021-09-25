السبت 25-09-2021
الوكيل الاخباري

سريلانكا تسعى للحصول على نفط بسعر رخيص من الإمارات

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

التربية : استمرار التعليم الوجاهي بجهود مدراء المدارس

الفايز: الفعاليات السياحية ساهمت بتنشيط حركة السياحة بالمثلث الذهبي

وفيات السبت 25/9/2021

وفاة شابين أردنيين يشعل مواقع التواصل

اصطدام سفينة شحن روسية مع سفينة تركية في مضيق البوسفور

نقابة الصاغة: لا تهاون مع المروجين للعروض الوهمية

إطلاق مشروع إجازة التأهيل لتدبر القرآن الكريم

المدن الصناعية تدعو المستثمرين لتقديم الاقتراحات والشكاوى الكترونيا

السبت، 25-09-2021 11:33 ص

قائمة بأكثر الدول الأجنبية تسجيلا لإصابات كورونا

614edcff4c59b772524b1636


الوكيل الاخباري- كشفت "رويترز" في إحصاء لها أن" أكثر من 230.9 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم"، وأن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس بلغ 4 ملايين و937712 وفاة.

اضافة اعلان

 

وأشارت "رويترز" إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وبحسب "رويترز"، فإن الولايات المتحدة تصدرت دول العالم من حيث عدد الإصابات بهذا الفيروس، حيث بلغ في هذه الدولة 42769802 حالة إصابة، وسجلت و684950 وفاة بسبب هذا الفيروس.

2- الهند 33594803 حالة إصابة / 446368 حالة وفاة.

3- البرازيل 21308178 حالة إصابة / 592964 حالة وفاة.

4- بريطانيا 7565867 حالة إصابة / 7565867 حالة وفاة.

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
614e65634236044951625d4a

564 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

614ea31442360404a65b9f89

وزير خارجية الفلبين يعلق على فاعلية لقاح سبوتنيك V

main_image614e08f92092d

إصابة نجل الرئيس البرازيلي بكورونا

كورونا

بريطانيا تسجل 180 وفاة بكورونا

9202124142520845222443

2.2 مليون نسمة من سكان قطر حصلوا على اللقاح

تونس

تونس: إلغاء حظر التجوال اعتبارا من يوم غد السبت

أخبار متعلقة
6136a7fa2ffab

كوبا أول دولة في العالم تلقح الأطفال فوق العامين ضد كورونا

61343f294c59b7706f60c2ab

الصين تسجل 28 إصابة جديدة بكورونا

كورونا

الصين تحذر من مخاطر انتقال كورونا بين المباني المتقاربة عبر الجوي

6992d82d-8eb1-4df7-8187-50f3610f4f27_16x9_1200x676

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 216.18 مليون

612a52c14236043dae224564

الصين تجري 2.01 مليار تطعيم ضد كورونا بين جرعة وجرعتين

كورونا 4

الصين: الولايات المتحدة تعتمد التضليل بمنشأ كورونا