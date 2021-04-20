الثلاثاء 20-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الاحتلال يمنع خطيب الأقصى من السفر 4 أشهر

وفيات الثلاثاء 20/4/2021

مطالبة بإلغاء الحظر الشامل

سيناريو الامتحانات النهائية في الجامعات خلال أيام

النواب .. مناقشة مشاريع قوانين اليوم

تراجع تأثير الكتلة الحارة عن المملكة

رغم الوعود الحكومية اسعار الخضار والفواكه لا تزال مرتفعة

آذان الفجر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 04:35

شاهد بالفيديو - الحنيطي في المستشفى للاطمئنان على الضابط المصاب

تفاصيل امتحانات الطلبة و اوقاتها اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 20-04-2021 08:51 ص

قائمة بأكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

فيروس-كورونا-ينتقل-إلى-فيتنام-و-سنغافورا-1


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 141 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3 ملايين وفاة.

اضافة اعلان

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 141.828.958، وإجمالي الوفيات 3.027.604.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ567690 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 31.737.347.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ374682 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 13.973.695.


في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 212466، وإجمالي إصابات 2.306.910.


وفي المرتبة الرابعة الهند من حيث عدد الوفيات بـ178769، وإجمالي إصابات 15.061.919.


وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127524، وإجمالي إصابات 4.406.114.
وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 117243، وإجمالي إصابات 3.878.994.


وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات  104173، وإجمالي إصابات 4.657509.


وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 101339 وإجمالي إصابات 5.357.229.


وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 80353، وإجمالي إصابات 3.167.137.


تلتها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 77102، وإجمالي إصابات 3.428.354.

 

روسيا اليوم

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
عل

الهند الثانية عالميا بعدد إصابات كورونا

تونه

تونس..42 وفاة جديدة بكورونا

33

بريطانيا: اعطاء 43 مليون جرعة من لقاحات كورونا

منظمة-الصحة-العالمية

الصحة العالمية: جائحة كورونا لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا

ب

بريطانيا تسجل أقل حصيلة وفيات جديدة بكورونا منذ أشهر

تركيا كورونا

تركيا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في وفيات بكورونا

أخبار متعلقة
1

جونز هوبكنز: كورونا تصيب 135 مليون شخص في العالم

الهند

الهند ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

فا

فاوتشي: لم نتجاوز أزمة كورونا بعد

كورونا السعودية

السعودية تواجه ارتفاعا تدريجيا مستمرا للإصابات النشطة بكورونا

كم

البرازيل .. 1383 وفاة جديدة بكورونا

كورونا-في-أمريكا

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 53 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا