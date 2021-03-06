السبت 06-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ايعاز لوزير الصحة نذير عبيدات

الامن يكشف حقيقة فيديو المشاجرة الجماعية ودهس أحد الأشخاص - صورة

الكشف عن موعد إنهاء البنية التحتية للباص السريع

العثور على محفظة في الصويفية

قرار عاجل لوزير الصحة نذير عبيدات

التربية توضح بشأن امتحانات طلبة المدارس

إربد : 87 مليون دولار صادرات شهر شباط الماضي

طائرات مراقبة جوية في محميتي ضانا والموجب للحد من الاعتداءات

3 جرائم مروعة تشغل الرأي العام في المملكة

البلقاء التطبيقية : تغيير مسمى عمادة البحث العلمي

السبت، 06-03-2021 03:59 م

قائمة بالدول الأكثر تضررا من وباء كورونا بعدد الوفيات

corona-world-fire


الوكيل الاخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 116 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.57 مليون وفاة.

اضافة اعلان

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 116.030.165، وإجمالي الوفيات 2.578.988.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ522.756 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 28.889.879.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ262.770 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 10.869.227.

 

في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 188.866، وإجمالي إصابات 2.119.305.


وفي المرتبة الرابعة الهند من حيث عدد الوفيات بـ157.548، وإجمالي الإصابات 11.173.761.


وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 124.495، وإجمالي إصابات 4.219.788.


وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 99.271، وإجمالي إصابات 3.023.129.


وفي المرتبة السابعة فرنسا بإجمالي وفيات  88.427، وإجمالي إصابات 3.918.397.


وفي المرتبة الثامنة روسيا بإجمالي وفيات 86.821 وإجمالي إصابات 4.252.876.


وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 71.693، وإجمالي إصابات 2.493.887.


تلتها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 71.138، وإجمالي إصابات 3.149.012.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
60436ba94236045d6d0c0154

أمريكا .. كبير إختصاصي الأمراض المعدية يشيد باللقاح الروسي

thumbs_b2_6b5ee329d33bacf3e0cb09db7432a0af

فلسطين .. إغلاق رام الله والبيرة بسبب كورونا أسبوعا

60436fae4c59b76c6c5e9d42

إغلاق محافظة إيرانية بشكل كامل

61-122824-425abafb-e574-4acc-81b7-a328b56b29e5_700x400

فلسطين : إغلاق مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بسبب كورونا

201210105107NXKX

تخفيفا لإجراءات كورونا.. أبو ظبي تعيد فتح السينما بنسبة 30%

ccf4ebaa-1492-4814-a1ca-6000ff945ee6

19 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

أخبار متعلقة
6042a33c4c59b73fb01938dd

المكسيك ..712 وفاة جديدة بكورونا

مغرب

المغرب.. تراجع في إصابات ووفيات كورونا

220211085437436365278

البرازيل تتجاوز مستوى 10 ملايين إصابة بكورونا منذ تفشي الوباء

ترك

تركيا.. 98 وفاة جديدة بكورونا

كورونا

البرازيل تتخطى 9.5 مليون إصابة بكورونا

فيروس-كورونا-في-مصر

أبوظبي تعيد بعض القيود لاحتواء كورونا