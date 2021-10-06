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الأربعاء، 06-10-2021 10:19 ص

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا بوباء كورونا

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الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 235.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.8 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 235.801.200، وإجمالي الوفيات4.816.058.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ705.116حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43.945.725.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ598.829 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.499.074.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 449.260، وإجمالي إصابات 33.853.048.


وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات ب279.106 وإجمالي إصابات 3.684.242.
وفي المرتبة الخامسة جاءت روسيا بإجمالي وفيات 207.932 وإجمالي إصابات 7.524.469.


واحتلت البيرو المرتبة السادسة بـ199.502 وفاة، وإجمالي إصابات 2.179.316.
وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142.338 وإجمالي إصابات 4.221.610.


وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بوفيات بلغت 137.544 وإجمالي إصابات 8.005.496.
وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 131.118، وإصابات ارتفعت إلى 4.686.109.
تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126.455، و4.964.454 إصابة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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