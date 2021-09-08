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الأربعاء، 08-09-2021 07:50 ص

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

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الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 221.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.5 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 221.873.412، وإجمالي الوفيات 4.585.547.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس ب650.511 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 40.279.732.
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ584.108حالة فاة، وإجمالي الإصابات 20.914.237.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 441.042، وإجمالي إصابات 33.058.843.


وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ264.541 وإجمالي إصابات 3.449.295.


وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 198.568، وإجمالي إصابات 2.156.451.


وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 185.447، وإجمالي إصابات 6.946.922.


وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 137.156، وإجمالي إصابات 4.140.634.


وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 133.807وإجمالي إصابات 7.088.727.


وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 129.638، وإجمالي إصابات 4.579.502.


تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 125.378، وإجمالي إصابات 4.921.410.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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