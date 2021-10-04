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الإثنين، 04-10-2021 08:58 ص

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

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الوكيل الاخباري- أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 234.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.8 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 234897122، وإجمالي الوفيات 4801304.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ701169حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43682974.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ597.948 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21468121.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 448817، وإجمالي إصابات 33813903.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ278592 وإجمالي إصابات 3678980.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 206179، وإجمالي إصابات 7474850.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199423، وإجمالي إصابات 2177283.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142173 وإجمالي إصابات 4219284.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 137338 وإجمالي إصابات 7937810.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 131031، وإجمالي إصابات 4682034.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126401، وإجمالي إصابات 4962054.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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