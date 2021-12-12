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الأحد، 12-12-2021 09:45 ص

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

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الوكيل الإخباري-أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من269.6 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.3 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 269.693.236، وإجمالي الوفيات 5.301.185 .

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وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 797.179 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 49.884.587.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ616.457 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.177.059.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات  475.128 وإجمالي إصابات   34.682.736.


وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ296.385 وإجمالي إصابات 3.914.706. 


وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 282.713 وإجمالي إصابات 9.812.538.


وسادسا البيرو بإجمالي وفيات201.650 وإجمالي إصابات 2.251.027.


وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 146.844 وإجمالي إصابات 10.833.033.


وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.929 وإجمالي إصابات 4.258.980.


وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 134.765 وإجمالي إصابات 5.206.305.


تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 130.661 وإجمالي إصابات 6.152.524.

 

روسيا اليوم

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