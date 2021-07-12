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الإثنين، 12-07-2021 09:29 ص

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري- أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 186.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 186.753.958، وإجمالي الوفيات 4.029.721.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 607155 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.853.809.


المرتبة الثانية البرازيل، بإجمالي وفيات 533488، وإجمالي إصابات 19.089.940.


المرتبة الثالثة الهند، بإجمالي وفيات 408040، وإجمالي إصابات 30.837.222.


المرتبة الرابعة المكسيك، بإجمالي وفيات 234969، وإجمالي إصابات 2.590.500.


المرتبة الخامسة بيرو، بإجمالي وفيات 193230، وإجمالي إصابات 2.078.815.


المرتبة السادسة روسيا، بإجمالي وفيات 140635، وإجمالي إصابات 5.713.351.


المرتبة السابعة بريطانيا، بإجمالي وفيات 128691، وإجمالي إصابات 5.139.162.


المرتبة الثامنة إيطاليا، بإجمالي وفيات 127775، وإجمالي إصابات 4.271.276.


المرتبة التاسعة كولومبيا، بإجمالي وفيات 111731، وإجمالي إصابات 4.471.622.


المرتبة العاشرة فرنسا، بإجمالي وفيات 111515، وإجمالي إصابات 5.874.719.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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